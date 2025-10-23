Шахтер - Легия: обзор матча Лиги конференций
Представляем вашему вниманию видео забитых голов и лучших моментов.
В четверг, 23 октября, Шахтер в номинально домашнем матче принимал Легию.
Поляки довольно быстро открыли счет. Рафал Аугустиняк забил красивый гол дальним ударом точно в девятку.
Сравнять счет "горняком" удалось лишь в середине второго тайма. Лука Мейреллиш вклолтил мяч головой по центру ворот.
Окончательный счет установил все тот же Аугустиняк. В компенсированное время поляк воспользовался своим шансом со стандарта, отправив мяч в сетку ворот Фесюна.
Шахтер – Легия – 1:2
Голы: Мейреллиш, 61 – Августыняк, 16, 90+4
Ожидаемые голы (xG): 0.54 - 0.97
Владение мячом: 70 % - 30 %
Удары: 11 - 11
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 3 - 3
Фолы: 9 - 8
