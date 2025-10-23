iSport.ua
Шахтер проиграл Легии на последних минутах

"Горняки" не избежали домашнего поражения.
Вчера, 21:43       Автор: Антон Федорцив
Шахтер – Легия / ФК Шахтер
Шахтер – Легия / ФК Шахтер

Команда Арды Турана попыталась взять мяч под контроль в дебюте. Шахтер даже первым упустил момент. Это Эгиналдо низовым ударом размял кипера "армейцев" после передачи Гомеса.

В свою очередь варшавяне забили с первого же момента. Индивидуальный гол Августыняк. Он отобрал мяч у Изаки на чужой половине и дальним выстрелом застал врасплох Фесюна.

До перерыва Шахтер выглядел инертно и не смог перейти к более решительным действиям. Аж на старте второго тайма Мейреллиш взбодрил публику неточным ударом. Но после пристрелки он вскоре головой замкнул навес Конопли – 1:1.

Однако, и в этот раз темп поединка после гола не вырос. Эпицентр событий сместился в середину поля, а до остроты дело доходило редко. Однако, на последних минутах Легия дожала "горняков" – Августыняк со штрафного попал в девятку.

Статистика матча Шахтер – Легия 2-го тура Лиги конференций

Шахтер – Легия – 1:2
Голы: Мейреллиш, 61 – Августыняк, 16, 90+4

Ожидаемые голы (xG): 0.54 - 0.97
Владение мячом: 70 % - 30 %
Удары: 11 - 11
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 3 - 3
Фолы: 9 - 8

Шахтер: Фесюн – Конопля (Тобиас, 84), Грам, Матвиенко, Азарови – Бондаренко (Глущенко, 59), Гомес (Назарина, 77), Изаки – Швед (Лукас, 58), Мейреллиш, Эгиналдо(Невертон, 59)

Легия: Тобиаш – Вшолек, Пьонтковски, Капюади, Реца – В. Урбански (Капустка, 59), Августыняк, Элитим (К. Урбански, 85) – Ходина (Жевляков, 85), Райович (Чолак, 59), Красничи (Стоянович, 67)

Предупреждения: Гомес, Конопля, Назарина – Райович

