УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков на матче против Италии

Что именно стало причиной штрафа не сообщается.

УЕФА приняла решение оштрафовать сборную Украину.

Такое решение стало результатом обвинений в адрес украинских болельщиков. Заявляется, что они позволили себе расистское поведение во время матча Украина - Италия.

За это УЕФА решила оштрафовать УАФ на 20 тысяч евро. Кроме того, на следующем матче под эгидой УЕФА должен быть заблокирован один из секторов минимум на 5 тысяч мест.

УАФ обязана будет зараннее оповестить УЕФА, какой из секторов будет недоступен.

Напомним, на нашем сайте доступна онлайн трансляция поединка Порту - Шахтер.

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