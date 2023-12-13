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УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков на матче против Италии

Что именно стало причиной штрафа не сообщается.
Сегодня, 22:06
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

УЕФА приняла решение оштрафовать сборную Украину.

Такое решение стало результатом обвинений в адрес украинских болельщиков. Заявляется, что они позволили себе расистское поведение во время матча Украина - Италия.

За это УЕФА решила оштрафовать УАФ на 20 тысяч евро. Кроме того, на следующем матче под эгидой УЕФА должен быть заблокирован один из секторов минимум на 5 тысяч мест.

УАФ обязана будет зараннее оповестить УЕФА, какой из секторов будет недоступен.

Напомним, на нашем сайте доступна онлайн трансляция поединка Порту - Шахтер.

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