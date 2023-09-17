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Шахтер - Порту: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов 19.09.2023

Команды встретятся на групповом этапе Лиги чемпионов. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 13:50
Шахтер - Порту: онлайн-трансляция матча / ФК Шахтер Донецк
Шахтер - Порту: онлайн-трансляция матча / ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 19 сентября, донецкий Шахтер начнет свой путь в еврокубковом сезоне-2023/24, стартовав на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперником украинского клуба в первом туре будет Порту.

В будущем противостоянии команды в седьмой раз сыграют друг против друга в еврокубках, а "горняки" попытаются улучшить статистику, одержав первую победу в истории личных встреч.

Матч состоится на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер - Порту

Онлайн-трансляция будет доступна 19 сентября в 22:00 по Киеву

Трансляция матча будет доступна в этой новости 19 сентября и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 22:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Смотреть онлайн трансляцию матча Шахтер - Порту

В Украине матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1". 

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Шахтер и Порту также сыграют в группе H с каталонской Барселоной и бельгийским Антверпеном.

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Шахтер и Порту в своей истории сыграли между собой шесть матчей, и на данный момент преимущество в личных встречах на стороне португальского клуба. "Драконы" одержали три победы, а еще три поединка завершились вничью.

На групповом этапе Лиги чемпионов-2014/2015 соперники разошлись миром - 2:2 и 1:1, а в группе ЛЧ в сезоне-2011/2012 португальцы дважды обыграли украинскую команду - 2:1 и 2:0. Впервые Шахтер и Порту противостояли друг другу в четвертьфинале Кубка обладателей кубков-1983/1984, и тогда дальше прошли "драконы" (3:2, 1:1).

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