Ближайший матч Лиги конференций станет для Шахтера юбилейным в еврокубках

В четверг, 23 октября, Шахтер встретится с Легией в матче второго тура основной стадии Лиги конференций.

Как сообщает официальный сайт "горняков", этот поединок станет для команды юбилейным 300-м во всех официальных европейских турнирах.

Первый еврокубковый матч Шахтер провел 15 сентября 1976 года, когда в 1/32 финала Кубка УЕФА в Донецке обыграл берлинское Динамо (3:0), а дебютный гол "горняков" на международной арене забил Владимир Роговский.

Всего в 299 еврокубковых матчах Шахтер имеет 129 побед, 64 ничьих и 106 поражений, общая разница мячей: 453-429.

"Горняки" провели 166 поединков в Лиге чемпионов, 107 - в Кубке УЕФА/Лиге Европы, 18 - в Кубке обладателей кубков, 4 - в Кубке Интертото, 3 - в Лиге конференций и 1 - в Суперкубке УЕФА. Лучшим еврокубковым бомбардиром команды является бразильский нападающий Луис Адриано (32 мяча).

Напомним, что матч Шахтер - Легия будет сыгран в польском Кракове на Городском стадионе имени Генрика Реймана и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Шахтер и Динамо получили арбитров на ближайшие матчи Лиги конференций.

