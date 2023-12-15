iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Агуэро раскритиковал Винисиуса и Родриго, которые часто прикрываются расизмом

Аргентинец указал на то, что выходки самих бразильцев часто остаются безнаказанными.
Вчера, 22:43
Винисиус Жуниор и Родриго / Getty Images
Винисиус Жуниор и Родриго / Getty Images

Винисиус Жуниор часто после матчей Ла Лиги жалуется на проявление расизма со стороны болельщиков соперника.

Недавно экс-форвард Манчестер Сити и Барселоны Серхио Агуэро раскритиковал вингера Реала и его одноклубника Родриго, которые часто прикрываются расизмом.

"Вини и Родриго часто много чего говорят, чтобы высмеять других игроков по ходу матча, никто об этом не говорит. Но как только вы что-нибудь скажете им в ответ, весь мир знает, что произойдет с этим самым игроком", - цитирует аргентинца Telecom Asia.

В конце октября служба безопасности Севильи выгнала со стадиона болельщика за расистские оскорбления в адрес Винисиуса. В начале 2023 года болельщики Атлетико повесили куклу бразильца на одном из мостов Мадрида.

Читай также: Бавария может отказаться от подписания игрока из-за интереса Ливерпуля

Ранее Луис Суарес рассказал о беседе с Лионелем Месси которая состоялась во время матча против Аякса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Агуэро Реал Мадрид Винисиус Жуниор Родриго Гоэс

Статьи по теме

Боруссия нацелилась на подписание защитников Реала и Манчестер Юнайтед Боруссия нацелилась на подписание защитников Реала и Манчестер Юнайтед
Реал сохраняет осторожную заинтересованность к Мбаппе Реал сохраняет осторожную заинтересованность к Мбаппе
Усадил Кепу на лавку? Лунин может выйти в старте на матч с Вильярреалом Усадил Кепу на лавку? Лунин может выйти в старте на матч с Вильярреалом
Участники плей-офф Лиги чемпионов: Порту и ПСЖ вышли в плей-офф Участники плей-офф Лиги чемпионов: Порту и ПСЖ вышли в плей-офф
Помочь журналистам

Видео

Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций
Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Формула 101:02
Боттас - о смене курса Заубер: Это то, что нам нужно
Европа00:54
Джилардино - о Малиновском: В нынешней роли он влияет на игру Дженоа
Киберспорт00:32
Monte уступили Virtus.pro на ESL Challenger Atlanta 2023
Европа00:22
Тоттенхэм в меньшинстве удержал выездную победу над Ноттингем Форест
Вчера, 23:44
Европа23:44
Дженоа с Малиновским отобрали очки у Ювентуса
Киберспорт23:25
Monte - Virtus.pro: онлайн-трансляция матча ESL Challenger Atlanta 2023
Европа23:10
Глава судейского корпуса АПЛ: Было бы глупо отказываться от VAR, который исправил явные ошибки
Европа22:55
Боруссия нацелилась на подписание защитников Реала и Манчестер Юнайтед
Европа22:43
Агуэро раскритиковал Винисиуса и Родриго, которые часто прикрываются расизмом
Европа22:21
"Толстяк, будешь играть в центре": Суарес вспомнил разговор с Месси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK