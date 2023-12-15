Агуэро раскритиковал Винисиуса и Родриго, которые часто прикрываются расизмом

Аргентинец указал на то, что выходки самих бразильцев часто остаются безнаказанными.

Винисиус Жуниор часто после матчей Ла Лиги жалуется на проявление расизма со стороны болельщиков соперника.

Недавно экс-форвард Манчестер Сити и Барселоны Серхио Агуэро раскритиковал вингера Реала и его одноклубника Родриго, которые часто прикрываются расизмом.

"Вини и Родриго часто много чего говорят, чтобы высмеять других игроков по ходу матча, никто об этом не говорит. Но как только вы что-нибудь скажете им в ответ, весь мир знает, что произойдет с этим самым игроком", - цитирует аргентинца Telecom Asia.

В конце октября служба безопасности Севильи выгнала со стадиона болельщика за расистские оскорбления в адрес Винисиуса. В начале 2023 года болельщики Атлетико повесили куклу бразильца на одном из мостов Мадрида.

Читай также: Бавария может отказаться от подписания игрока из-за интереса Ливерпуля

Ранее Луис Суарес рассказал о беседе с Лионелем Месси которая состоялась во время матча против Аякса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!