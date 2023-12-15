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"Толстяк, будешь играть в центре": Суарес вспомнил разговор с Месси

Этот момент заставил форварда чувствовать себя как можно лучше.
Сегодня, 22:21
Лионель Месси и Луис Суарес / Getty Images
Лионель Месси и Луис Суарес / Getty Images

В последнее время участились разговоры о том, что Луис Суарес воссоединится с экс-одноклубниками по Барселоне Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой в Интер Майами.

И пока этот переход еще не состоялся, уругвайский форвард вспомнил одну милую беседу со своим аргентинским другом, которая произошла во время матча против Аякса.

"Это была игра против Аякса, когда Лео играл ложную "девятку". Я играл с Неймаром, открывался. Во время матча Лео сказал мне: "Толстяк, будешь играть обычную "девятку", а я буду открываться справа", - цитирует нападающего Marca.

"Именно тогда я начал чувствовать себя хорошо. Луис Энрике спросил нас, комфортно ли нам, и тогда мы все начали там играть. Мы должны были уважать лучшего игрока в мире, который только что выиграл все с Гвардиолой".

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Напомним, что недавно ФИФА назвала тройку претендентов на звание лучшего футболиста года, где нашлось место и Лионелю Месси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Луис Суарес Лионель Месси

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