Месси придумал новый вкус чипсов известного бренда

Нападающий Интер Майами Лионель Месси предложил новый вкус чипсов.

Аргентинец, который является рекламным лицом Lays, спросил у подписчиков мнение, касаемо возможного создания чипсов со вкусом мате.

Напомним, мате - это напиток из высушенных и измельченных листьев падуба. Его широко употребляют в странах Южной Америки.

Мате имеет сладковатый привкус с легкой горчинкой и при этом травяной аромат.

Ранее сообщалось, что Месси признан спорстменом года по версии Time.

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