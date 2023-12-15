Месси придумал новый вкус чипсов известного бренда
Аргентинец попросит компанию выпустить пробную партию.
Нападающий Интер Майами Лионель Месси предложил новый вкус чипсов.
Аргентинец, который является рекламным лицом Lays, спросил у подписчиков мнение, касаемо возможного создания чипсов со вкусом мате.
Напомним, мате - это напиток из высушенных и измельченных листьев падуба. Его широко употребляют в странах Южной Америки.
Мате имеет сладковатый привкус с легкой горчинкой и при этом травяной аромат.
Ранее сообщалось, что Месси признан спорстменом года по версии Time.
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