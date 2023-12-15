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Месси придумал новый вкус чипсов известного бренда

Аргентинец попросит компанию выпустить пробную партию.
Сегодня, 20:18
Лионель Месси / Instagram
Лионель Месси / Instagram

Нападающий Интер Майами Лионель Месси предложил новый вкус чипсов.

Аргентинец, который является рекламным лицом Lays, спросил у подписчиков мнение, касаемо возможного создания чипсов со вкусом мате.

Напомним, мате - это напиток из высушенных и измельченных листьев падуба. Его широко употребляют в странах Южной Америки.

Мате имеет сладковатый привкус с легкой горчинкой и при этом травяной аромат.

Ранее сообщалось, что Месси признан спорстменом года по версии Time.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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