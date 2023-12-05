Месси признан спорстменом года по версии Time

Аргентинец получил признание за свою игру.

Нападающий Интер Майами Лионель Месси признан спортсменом года по версии Time.

Журналисты данного издания считают, что дебют аргентинца в новом чемпионате вышел по-настоящему волшебным. Уже в своем первом матче за Интер Майами Месси принес победу своей команде, забив со штрафного удара на последней минуте игры.

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Также в Time отмечают, что приход Лео позитивно повлияет на игру американских футболистов в период подготовки к домашнему чемпионату мира, который пройдет в 2026 году.

Напомним, Месси перебрался этим летом в Интер Майами на правах свободного агента из ПСЖ.

За это время 36-летний нападающий помог клубу выиграть первый трофей истории, забив в рамках Кубка лиг 10 голов в семи играх.

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