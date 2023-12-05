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Месси признан спорстменом года по версии Time

Аргентинец получил признание за свою игру.
Сегодня, 17:55
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами Лионель Месси признан спортсменом года по версии Time.

Журналисты данного издания считают, что дебют аргентинца в новом чемпионате вышел по-настоящему волшебным. Уже в своем первом матче за Интер Майами Месси принес победу своей команде, забив со штрафного удара на последней минуте игры.

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Также в Time отмечают, что приход Лео позитивно повлияет на игру американских футболистов в период подготовки к домашнему чемпионату мира, который пройдет в 2026 году.

Напомним, Месси перебрался этим летом в Интер Майами на правах свободного агента из ПСЖ.

За это время 36-летний нападающий помог клубу выиграть первый трофей истории, забив в рамках Кубка лиг 10 голов в семи играх.

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