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"Я был взбешен": Месси унизил звезду Барселоны

Аргентинец был недоволен словами Левандовски.
Сегодня, 09:23
Роберт Левандовски и Лионель Месси / Getty Images
Роберт Левандовски и Лионель Месси / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своих отношениях с Робертом Левандовски.

Футболист Интер Майами признался, что был зол на поляка во время группового этапа чемпионата мира-2022. Все дело в том, что Месси выиграл Золотой мяч-2021, хоть главным претендентом на награду два года подряд был поляк (в 2020-м году приз не вручали из-за коронавируса).

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Аргентинец со сцены отметил достижения Роберта, однако Левандовски усомнился в искренности его слов, ведь тогда Лео не включил его даже в тройку.

"Заявления Левандовски меня беспокоили, потому что когда я выиграл Золотой мяч, то сказал то, что действительно чувствовал. Впрочем, его реакция меня беспокоила.

Во время игры на ЧМ я игнорировал Роберта именно потому, что это был он. Я был зол и думал, что он не должен был говорить то, что сказал. Я был взбешен. Да, я умышленно пошел в дриблинг против Левандовски".

"После этого мы встретились, поговорили и согласились, что это было недоразумение. Он был расстроен, потому что его слова не полностью совпадали с тем, что вышло в интернете. Затем он перебрался в Барселону, и мы поговорили о многих вещах. О клубе, городе и всем остальном", – приводит слова Месси All About Argentina.

Отметим, что Месси извинился за свою провокацию на ЧМ-2022.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Роберт Левандовски

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