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"Какой же я идиот": Месси извинился за свою провокацию на ЧМ-2022

Аргентинец вспомнил поединок с Нидерландами.
Сегодня, 08:15
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своих выходках в четвертьфинале победного ЧМ-2022 против сборной Нидерландов.

По словам футболиста, он перегнул палку, когда начал праздновать перед скамейкой запасных соперника.

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"Я не потерял голову. Это было немного похоже на то, что произошло с Левандовски. Меня раздражает, когда люди много разговаривают за пределами поля и не уважают своего соперника. Я никогда не был таким. На поле может случиться миллион вещей, но они остаются там.

Перед игрой я никогда такого не делал, чтобы добавить напряжения или унизить кого-то. Мне не нравится, когда со мной так поступают. Думаю, Луи ван Гал тогда сделал это несколько специально, их голкипер также провоцировал. Мне не нравятся такие вещи.

Когда я пошел праздновать перед скамейкой запасных Нидерландов, то сразу пожалел об этом. Сказал себе: "Какой же я идиот, зачем сделал это. Сейчас еще не хватает, чтобы они сравняли счет, и мы не выиграли". После провокаций обычно так и происходит", – приводит слова Месси Ole.

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