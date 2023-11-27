Не Месси. Стал известен самый ценный футболист сезона в MLS

Аргентинский атакующий полузащитник Цинциннати Лусиано Акоста был признан лучшим футболистом американской MLS сезона-2023.

Футболист в итоговом голосовании опередил форварда Лос-Анджелеса Дениса Буангу и хавбека Атланты Юнайтед Тьягу Алмаду.

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Акоста в чемпионате провел 32 матча, в которых забил 17 голов и сделал 10 голевых передач.

Цинциннати впервые в истории выиграл регулярный чемпионат в 2023 и продолжает борьбу за чемпионский трофей, где сыграет в полуфинале с Коламбусом.

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