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Агуэро сделал заявление касаемо возможного возвращения Месси в Барселону

Кум именитого игрока дал надежду фанатам.
Сегодня, 17:50
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Бывший партнер Лионеля Месси по сборной Аргентины Серхио Агуэро ответил на вопрос касаемо возможного возвращения игрока в Барселону.

"Лео всегда говорил, что любит Барселону. Он лучший игрок в истории, и его всегда ассоциировали с этим клубом, городом".

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"Завершение карьеры в Барселоне? Я не говорил с ним об этом, но иногда мне кажется, что его возвращение – это лишь вопрос времени", – сказал Агуэро в интервью As.

Напомним, Месси покинул Барселону летом 2021-го года, перейдя в ПСЖ на правах свободного агента.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лионель Месси Серхио Агуэро

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