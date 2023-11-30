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Футбол

Футболки, в которых Месси играл на победном Чемпионате мира продаются на аукционе

Прием ставок заканчивается 14 декабря.
Сегодня, 19:59
Лео Месси
Лео Месси

Футболки, в которых Лео Месси играл на Чемпионате мира-2022 сегодня. 30 ноября, были выставлены на аукцион Sotheby's.

Ожидается, что коллекция будет продана за сумму в районе 10 млн долларов, которая сделает ее самым дорогим футбольным и, вероятно, спортивным лотом в истории.

При этом, всего за один день сумма ставки доросла до 5.3 млн долларов. Аукцион продлится вплоть до 14 декабря.

"Чемпионат мира по футболу 2022 года - одно из величайших событий в истории спорта, неразрывно связанное с мужественным путешествием Месси и прочно утвердившее его статус величайшего игрока всех времен", - сказал Брам Вахтер, глава отдела современных коллекционных предметов Sotheby's, в релизе, приуроченном к объявлению.

"Продажа этих шести футболок станет монументальным событием в истории аукционов и позволит поклонникам и коллекционерам приобщиться к главному достижению Месси".

В компании также отметили, что более 50% людей, пытающихся приобрести спортивные аукционные лоты никогда ранее не участвовали в подобном, а около половины участников аукциона - люди, которые моложе 40 лет.

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