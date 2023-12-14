ФИФА назвала тройку номининантов на премию лучшего футболиста года

Победителя мы узнаем уже 15 января.

ФИФА объявила финальную тройку номинантов на премию The Best.

В шорт-лист попали Эрлинг Холанд (Манчестер Сити / сборная Норвегии), Килиан Мбаппе (ПСЖ / сборная Франции) и Лионель Месси (Интер Майами / сборная Аргентины).

Отметим, что при составление листа учитывались выступления игроков в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023-го. Потому ЧМ-2022 сюда не входит.

Победитель будет назван на церемонии, которая состоится 15 января. В прошлом году премию The Best получил Лионель Месси.

Ранее также сообщалось, что президент МОК снова отличился в негативном смысле этого слова.

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