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Бавария может отказаться от подписания игрока из-за интереса Ливерпуля

Мюнхенцы не хотят бороться с кем-то за футболиста.
Сегодня, 22:19
Жоау Палинья / Getty Images
Жоау Палинья / Getty Images

Бавария может отказаться от подписания хавбека Фулхэма Жоау Пальиньи.

"В Баварии слышали, что у Ливерпуля есть конкретный интерес к Жоау Пальинье, так что ситуация становится сложнее в преддверии январского трансферного окна.

Сейчас у мюнхенцев нет денег на то, чтобы совершить несколько крупных трансферов, а центральный защитник – приоритетная цель. Так что они, возможно, откажутся от идеи подписать Пальинью зимой, раз Ливерпуль тоже в деле".

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"У них есть одна альтернатива на уме – Мартин Субименди из Сосьедада. Выбор может пасть на него, если Пальинья будет недоступен", – говорится в заявлении журналиста Sport Bild Кристиана Фалька.

В текущем сезоне на счету Палиньи два гола и один ассист в тринадцати матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль бавария

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