Хавбек Ливерпуля надеется убедить руководство продолжить с ним контракт

Тьяго Алькантара будет бороться за место в клубе.

Тьяго Алькантара очень надеется получить новый контракт с Ливерпулем, пишет 90Min.

Карьера испанского хавбека в АПЛ не задалась из-за травм, в текущем сезоне Тьяго вовсе еще не выходил на поле. Ожидается, что он вернется в начале следующего года.

Несмотря на то, что летом Ливерпуль сильно обновил линию полузащиту, Клопп все еще рассчитывает на Алькантару, так как еу требуется глубина состава для борьбы за чемпионство.

Контракт Тьяго истекает летом 2024 года, однако игрок хотел бы остаться в Англии. Тьяго попробует побороться за важную роль в команде несмотря на слухи о подписании еще одного полузащитника.

Ранее также сообщалось, что Барселона намерена подписать аргетинского хавбека.

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