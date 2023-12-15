iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона уже начала переговоры о переходе 17-летнего аргентинского таланта

Каталонцы намерены обогнать остальных грандов в гонке за Эчеверри.
Сегодня, 09:34
Клаудио Эчеверри / Getty Images
Клаудио Эчеверри / Getty Images

Каталонская Барселона начала переговоры о покупке Клаудио Эчеверри, пишет Герман Гарсиа Грови.

17-летний хавбек Ривер Плейта - один из главных молодых талантов Аргентины. За его успехами уже давно следсят практически все европейские гранды, которых каталонцы хотят опередить.

Барселона готова заплатить больше требуемых отступных, которые составляют около 25 млн евро, чтобы обойти конкурентов. Каталонцы могут пообещать выплатить немалую сумму несколькими платежами, чтобы договориться о переходе игрока летом 2024 года.

Также некоторые СМИ сообщают, что сам Клаудио поклонник Барселоны, что может еще немного облегчить трансфер. Однако с другой стороны Ривер Плейт в хороших отношениях с Ман Сити, которые тоже хотят заполучить хавбека.

Ранее также сообщалось, что Хави запретили экспериментировать с линией обороны.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

Статьи по теме

Никаких экспериментов: Хави запретили ставить Араухо на разные позиции Никаких экспериментов: Хави запретили ставить Араухо на разные позиции
Хави высказался о неудачах Барселоны в последних матчах Хави высказался о неудачах Барселоны в последних матчах
Барселона следит за скандальным экс-вингером МЮ Барселона следит за скандальным экс-вингером МЮ
Хави установил антирекорд для тренеров Барселоны Хави установил антирекорд для тренеров Барселоны
Помочь журналистам

Видео

Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций
Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, Дания оторвалась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Футбол10:24
Бывший арбитр назвал ключевую проблему VAR
Биатлон10:10
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на третьем этапе Кубка мира
Биатлон10:00
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
Лига Европы09:51
Клопп: Ливерпуль не нашел свой ритм
Лига конференций09:46
Тренер Зари - о разгроме Брейдаблика: Услышали от болельщиков слово "мужики"
Европа09:34
Барселона уже начала переговоры о переходе 17-летнего аргентинского таланта
Другие страны09:20
Клубный чемпионат мира 2023: Леон с Урава Ред Даймондс и Аль-Ахли с Аль-Иттихадом определят полуфиналистов
НХЛ08:59
НХЛ: Филадельфия по буллитам победила Вашингтон, Ванкувер одолел Флориду
НБА08:28
НБА: Бостон без Михайлюка обыграл Кливленд, Голден Стэйт уступил Клипперс
Бокс07:55
"Давай сделаем это": Хэйни принял вызов на бой от Дэвиса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK