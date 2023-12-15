Барселона уже начала переговоры о переходе 17-летнего аргентинского таланта

Каталонская Барселона начала переговоры о покупке Клаудио Эчеверри, пишет Герман Гарсиа Грови.

17-летний хавбек Ривер Плейта - один из главных молодых талантов Аргентины. За его успехами уже давно следсят практически все европейские гранды, которых каталонцы хотят опередить.

Барселона готова заплатить больше требуемых отступных, которые составляют около 25 млн евро, чтобы обойти конкурентов. Каталонцы могут пообещать выплатить немалую сумму несколькими платежами, чтобы договориться о переходе игрока летом 2024 года.

Также некоторые СМИ сообщают, что сам Клаудио поклонник Барселоны, что может еще немного облегчить трансфер. Однако с другой стороны Ривер Плейт в хороших отношениях с Ман Сити, которые тоже хотят заполучить хавбека.

Ранее также сообщалось, что Хави запретили экспериментировать с линией обороны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!