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Никаких экспериментов: Хави запретили ставить Араухо на разные позиции

Испанцу поставили ультиматум.
Вчера, 23:25
Рональд Араухо / Getty Images
Рональд Араухо / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави решил использовать Рональда Араухо в центр защиты, считая его лучшим на этой позиции. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Эксперименты с футболистами вызвали беспокойство у руководства клуба. Появилась замена на правый фланг - Жоау Канселу, подписанный летом.

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Вероятно, на левом фланге появится кто-то из пары Алехандро Бальде - Маркос Алонсо.

В текущем сезоне на счету Араухо один гол в десяти матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави Рональд Араухо

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