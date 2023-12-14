Никаких экспериментов: Хави запретили ставить Араухо на разные позиции
Испанцу поставили ультиматум.
Главный тренер Барселоны Хави решил использовать Рональда Араухо в центр защиты, считая его лучшим на этой позиции. Об этом сообщает издание Diario Sport.
Эксперименты с футболистами вызвали беспокойство у руководства клуба. Появилась замена на правый фланг - Жоау Канселу, подписанный летом.
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Вероятно, на левом фланге появится кто-то из пары Алехандро Бальде - Маркос Алонсо.
В текущем сезоне на счету Араухо один гол в десяти матчах Ла Лиги.
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