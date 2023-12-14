Хави высказался о неудачах Барселоны в последних матчах

Главный тренер Барселоны Хави высказался о недавних поражениях клуба.

"Я настроен позитивно. Я думаю, что могу исправить ситуацию".

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"Мы продолжаем участвовать в четырех разных турнирах. В Лиге чемпионов нашей главной целью было улучшение результатов по сравнению с прошлым сезоном, и мы этого добились. Нам просто нужно перегруппироваться, сосредоточиться и стать лучше к следующей игре", – сказал Хави в интервью Goal.

Напомним, Барселона недавно проиграла Жироне (2:4) в рамках Ла Лиги и Антверпену (2:3) в Лиге чемпионов.

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