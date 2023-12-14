Хави установил антирекорд для тренеров Барселоны
У испанца уже шесть поражений на групповом этапе.
Хави установил антирекорд среди всех тренеров Барселоны.
Напомним, каталонский клуб неожиданно уступил Антверпену, однако все равно прошла дальше.
Таким образом у Хави уже шесть поражений на групповом этапе Лиги чемпионов, больше чем у кого-либо.
Барселона при испанском специалисте трижды уступила Баварии, и по разу Интеру и Шахтеру.
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