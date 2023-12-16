Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2: обзор матча и результат игры 15.12.2023

В следующем туре Анге Постекоглу, скорее всего, не сможет рассчитывать на еще двух игроков.

В пятницу, 15 декабря, на Сити Граунд стартовал 17-й тур АПЛ матчем, в котором Тоттенхэм приехал в гости к Ноттингем Форест.

В середине первого тайма добавилось головной боли у главного тренера "шпор" Анге Постекоглу - из-за травмы головы игру не смог продолжить Брэннан Джонсон.

На перерыв гости ушли в качестве лидирующей команды. Уже в добавленное время Деян Кулусевски сделал навес с правого фланга, а Ришарлисон ударом головой переправил мяч в дальний угол ворот Мэтта Тернера.

На первом отрезке второго тайма "лесникам" удалось отыграться за счет гола Энтони Эланги, но взятие ворот было отменено, так как в момент передачи экс-вингер Манчестер Юнайтед находился в офсайде.

Спустя семь минут зрители увидели еще один гол, но в этот раз снова забили "шпоры". Тернер, находясь под прессингом, ошибся при передаче, отдав мяч Кулусевски. Швед вошел в штрафную и с острого угла мощно пробил над вратарем. Мяч от рук Тернера влетел в ворота.

Вскоре хозяева поля получили численное преимущество, так как за грубый фол был удален Ив Биссума. Причем сначала хавбек увидел перед собой желтую карточку, но после консультации с VAR желтый цвет сменился на красный.

Источник: Getty Images

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Но за оставшиеся 20 минут игрового времени команда Стива Купера так и не смогла не то, чтобы спастись, но и даже отыграть один мяч.

В итоге Тоттенхэм завоевал победу, за счет которой он догнал по очкам Манчестер Сити, которому еще предстоит сыграть свой матч 17-го тура против Кристал Пэлас. Ноттингем Форест пока что остается 16-м, заработав 14 очков.

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Статистика матча Ноттингем Форест - Тоттенхэм 17-го тура АПЛ

Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2

Голы: Ришарлисон, 45+2, Кулусевски, 65.

Ожидаемые голы (xG): 1,47 - 1,31

Владение мячом: 33% - 67%

Удары: 15 - 12

Удары в створ: 1 - 6

Фолы: 16 - 11

Ноттингем Форест: Тернер - Боли (Данилу, 68), Мурильо, Ниакате - Уильямс, Йейтс, Мангала (Хадсон-Одои, 83), Куяте (Вуд, 68), Тоффоло - Эланга, Гиббс-Уайт.

Тоттенхэм: Викарио - Порро, Ромеро, Дэвис, Удоджи - Сарр, Биссума, Джонсон (Скипп, 32), Кулусевски (Велис, 90+9), Сон (Роял, 88) - Ришарлисон (Хойбьерг, 72).

Предупреждения: Мурильо, Тоффоло - Удоджи, Сарр, Дэвис, Сон.

Удаление: Биссума, 65 (Тоттенхэм, грубая игра).

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