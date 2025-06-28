Капитан Бенфики продлил контракт с клубом

37-летний Николас Отаменди задержится еще на сезон.

Бенфика объявила о продлении контракта с Николасом Отаменди.

37-летний защитник останется в клубе на еще один сезон, подписав соглашение до 2026 года.

Напомним, что аргентинец присоединился к "орлам" в 2020 году, перейдя из Манчестер Сити.

В прошлом сезоне Отаменди провел 53 матча, забив восемь голов и отдав 6 голевых передач.

Другой же ветеран футбола решил разорвать контракт со своим клубом.

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