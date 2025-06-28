iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Капитан Бенфики продлил контракт с клубом

37-летний Николас Отаменди задержится еще на сезон.
Сегодня, 09:27       Автор: Андрей Безуглый
Николас Отаменди / Getty Images
Николас Отаменди / Getty Images

Бенфика объявила о продлении контракта с Николасом Отаменди.

37-летний защитник останется в клубе на еще один сезон, подписав соглашение до 2026 года.

Напомним, что аргентинец присоединился к "орлам" в 2020 году, перейдя из Манчестер Сити.

В прошлом сезоне Отаменди провел 53 матча, забив восемь голов и отдав 6 голевых передач.

Другой же ветеран футбола решил разорвать контракт со своим клубом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Николас Отаменди

Статьи по теме

"Как мне докажут, что магии не существует?": Отаменди похвастал татуировкой с Месси "Как мне докажут, что магии не существует?": Отаменди похвастал татуировкой с Месси
"Не травмируй Месси, иначе я убью тебя": Агуэро отреагировал на жеребьевку ЛЧ "Не травмируй Месси, иначе я убью тебя": Агуэро отреагировал на жеребьевку ЛЧ
Одноклубник Яремчука стал жертвой наглого ограбления Одноклубник Яремчука стал жертвой наглого ограбления
Отаменди - лучший игрок матча Динамо - Бенфика по версии УЕФА Отаменди - лучший игрок матча Динамо - Бенфика по версии УЕФА

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: Трубин против Челси в плей-офф Клубного чемпионата мира, финал молодежного Евро-2025
просмотров
Элина Свитолина: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Европа11:52
ПСВ продлил контракт с опытным хорватским полузащитником
Европа11:30
Президент ПСЖ решил помочь Лиону спастись от вылета
Европа11:20
Чемпионат Европы U-21: Англия и Германия разыграют титул
Европа11:12
Форвард РБ Лейпциг готовится к переезду в МЛС
Бокс10:58
"Это новое начало": Уайлдер оценил свое победное возвращение в ринг
Бокс10:35
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Европа10:30
Ньюкасл готов подписать защитника Баварии
Европа09:50
Фенербахче сделал официальное предложение по одноклубнику Роналду
Бокс09:45
Обидчик Деревянченко завоевал титул временного чемпиона, быстро расправившись с соперником
Европа09:27
Капитан Бенфики продлил контракт с клубом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK