"Не травмируй Месси, иначе я убью тебя": Агуэро отреагировал на жеребьевку ЛЧ

Бывший футболист сборной Аргентины Серхио Агуэро вчера, 25 августа, провел прямую трансляцию, на которой реагировал на жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов.

Наиболее красочной реакция Агуэро была в тот момент, когда он узнал, что в одной группе сойдутся ПСЖ Лионеля Месси и Бенфика Николаса Отаменди.

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Экс-нападающий предостерег центрбэка "орлов" и своего экс-партнера по "альбиселесте" и Манчестер Сити от желания нанести повреждение лидеру коллектива Лионеля Скалони в преддверии Чемпионата мира..

"Пожалуйста не травмируй Месси, Отаменди, иначе я убью тебя, Мундиаль близится", - сказал аргентинец во время стрима.

A reação de Agüero ao ver PSG e Benfica no mesmo grupo da Champions: “Não me lesiones o Messi, Otamendi, que eu mato-te... Vem aí o Mundial” 😂 pic.twitter.com/Rgm2Uhu0kY — B24 (@B24PT) August 26, 2022

Напомним, Агуэро является третьим лучшим бомбардиром в истории национальной команде Аргентины, уступая лишь Габриэлю Батистуте и уже упомянутому Лионелю Месси.