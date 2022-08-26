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"Не травмируй Месси, иначе я убью тебя": Агуэро отреагировал на жеребьевку ЛЧ

Экс-форвард сборной Аргентины своеобразно предостерег своего бывшего партнера.
Сегодня, 14:39
Лионель Месси, Серхио Агуэро и Николас Отаменди
Лионель Месси, Серхио Агуэро и Николас Отаменди
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Бывший футболист сборной Аргентины Серхио Агуэро вчера, 25 августа, провел прямую трансляцию, на которой реагировал на жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов.

Наиболее красочной реакция Агуэро была в тот момент, когда он узнал, что в одной группе сойдутся ПСЖ Лионеля Месси и Бенфика Николаса Отаменди.

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Экс-нападающий предостерег центрбэка "орлов" и своего экс-партнера по "альбиселесте" и Манчестер Сити от желания нанести повреждение лидеру коллектива Лионеля Скалони в преддверии Чемпионата мира..

"Пожалуйста не травмируй Месси, Отаменди, иначе я убью тебя, Мундиаль близится", - сказал аргентинец во время стрима.

Напомним, Агуэро является третьим лучшим бомбардиром в истории национальной команде Аргентины, уступая лишь Габриэлю Батистуте и уже упомянутому Лионелю Месси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол жеребьевка Лиги чемпионов аргентина Лионель Месси Серхио Агуэро Николас Отаменди
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