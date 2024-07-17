Наставник сборной Украины U-19 высказался о матче против Норвегии на Евро-2024

Наставник сборной Украины до 19 лет Дмитрий Михайленко поделился мыслями и новостями из лагеря команды накануне второго тура Евро-2024.

По словам местного специалиста, очень важно применить отдельный подход к сборной Норвегии, с которой команда встретится завтра, 18 июля.

"Каждая отдельная игра на Евро - отдельная история, все соперники играют по-разному. Норвежцы действуют в очень агрессивном стиле, высоко прессингуют, это атлетичная команда, которая играет в высоком темпе и не позволяет долго контролировать мяч.

Нам важно понимать, как мы хотим проходить их давление. Тренеры выполнят свою работу, что касается тактической подготовки, поэтому останется психологический и эмоциональный настрой команды".

Также Михайленко рассказал, что вероятнее всего игру пропустит полузащитник Геннадий Синчук.

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"Мы провели хорошую тренировку, не занимался только Геннадий Синчук. Ему будет тяжело восстановиться к следующей игре - у него повреждение колена и мы пока не понимаем, насколько оно серьезное. Все остальные готовятся к игре.

Это лобовая игра и для нас, и для Норвегии. Поэтому все будут выходить на матч побеждать. Чувствуем, что за нашими выступлениями следят в Украине, поддерживают и болеют. Поэтому очень хорошо понимаем, для кого играем", - заявил специалист.

Отметим, что в первом матче Украина сыграла с хозяевами турнира Северной Ирландией, расписав нулевую ничью.

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