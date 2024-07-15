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Онлайн-трансляция матчей Украины на Евро-2024 (U-19)

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция матча юношеской сборной Украины на чемпионате Европы.
Сегодня, 20:59
Сборная Украины U-19 / УАФ
Сборная Украины U-19 / УАФ

С 15 по 28 июля в Северной Ирландии пройдет чемпионат Европы среди игроков до 19 лет, в котором примет участие юношеская сборная Украины.

На турнире примут участие восемь команд, в составе которых заявлены игроки, родившиеся не ранее 1 января 2005 года. Сборные были поделены на две группы.

Данный турнир является отборочным на чемпионат Европы-2025 U-20. 

На групповом этапе Евро-2024 "желто-синие" сыграют в квартете А, в котором также оказались страна-хозяйка турнира Северная Ирландия, а также Италия и Норвегия.

  • 15.07, 21:00 Северная Ирландия - Украина
  • 18.07, 17:30 Норвегия - Украина
  • 21.07, 21:00 Украина - Италия

Смотреть онлайн-трансляцию матча Северная Ирландия U-19 - Украина U-19

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей юношеского чемпионата Европы 2024 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины чемпионат Европы

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