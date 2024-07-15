Онлайн-трансляция матчей Украины на Евро-2024 (U-19)
На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция матча юношеской сборной Украины на чемпионате Европы.
С 15 по 28 июля в Северной Ирландии пройдет чемпионат Европы среди игроков до 19 лет, в котором примет участие юношеская сборная Украины.
На турнире примут участие восемь команд, в составе которых заявлены игроки, родившиеся не ранее 1 января 2005 года. Сборные были поделены на две группы.
Данный турнир является отборочным на чемпионат Европы-2025 U-20.
На групповом этапе Евро-2024 "желто-синие" сыграют в квартете А, в котором также оказались страна-хозяйка турнира Северная Ирландия, а также Италия и Норвегия.
- 15.07, 21:00 Северная Ирландия - Украина
- 18.07, 17:30 Норвегия - Украина
- 21.07, 21:00 Украина - Италия
Смотреть онлайн-трансляцию матча Северная Ирландия U-19 - Украина U-19
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей юношеского чемпионата Европы 2024 года.
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