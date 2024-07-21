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Украина - Италия: Обзор и результат матча Евро U-19 21.07.2024

"Желто-голубые" победили соперника, играя в большинстве.
Вчера, 22:54
Украина U-19 / Getty Images
Украина U-19 / Getty Images

В рамках последнего тура Евро-2024 U-19 Украина встретилась с Италией.

"Адзуррини" играли в полурезервном составе, что явно помогло коллективу Дмитрия Михайленко. Уже на старте игры Геннадий Синчук с паса Алексея Гусева открыл счет, перебросив голкипера соперника.

Впрочем, до перерыва наш соперник сравнял благодаря голу Томмазо Эбоне.

Во втором тайме уже первыми забили подопечные Бернардо Корради. Отличился Марко Романо, но на этом ничего не закончилось, поскольку чуть позже Даниил Кревсун восстановил паритет.

Точка в матче была поставлена благодаря пенальти, после которого удалили Кристиана Корради и который реализовал Матвей Пономаренко.

Таким образом, и Италия, и Украина прошли в полуфинал Евро U-19.

Украина U-19 - Италия U-19 3:2

Голы: Синчук, 6, Кревсун, 54, Пономаренко (пенальти),

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Евро U-19

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