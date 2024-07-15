Северная Ирландия U-19 - Украина U-19 0:0: обзор матча и результат игры 15.07.2024

Имея множество моментов, команда Дмитрия Михайленко так и не смогла вырвать победу.

В понедельник, 15 июля, стартовал чемпионат Европы среди игроков до 19 лет.

В первом туре турнира в группе А соперником юношеской сборной Украины стали одногодки из страны-хозяйки Северной Ирландии.

На протяжении первых 45 минут команды были достаточно равны в плане создания угрозы воротам соперника. И хотя моменты создавались, на перерыв сборные ушли без голов.

А вот после перерыва подопечные Дмитрия Михайленко завладели инициативой, не позволив североирландцам создать у своих ворот абсолютно ничего.

"Желто-синие" в свою очередь регулярно атаковали и наносили удар за ударом, однако ни один из них не завершился взятием ворот.

В итоге команды расписали "сухие" нули. После первого тура Украина занимает третье место, Северная Ирландия идет второй. Лидером группы осталась Италия, которая немногим ранее одолела Норвегию.

Статистика матча Северная Ирландия - Украина 1-го тура Евро-2024 (U-19)

Северная Ирландия U-19 - Украина U-19 0:0

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 4 - 18

Удары в створ: 2 - 10

Фолы: 11 - 11

Атаки: 106 - 134

Северная Ирландия U-19: Шарлес - Бриггс, МакКаллион (Гудмэн, 46), Леннон - Барр, Трикетт (Доэрти, 64), МакКлур, Томпсон (Хэмилтон, 90+2) - Моррисон (Догерти, 76), Нейтан (Эванс, 64), Гленфилд.

Украина U-19: Крапивцов - Гусев, Мельниченко, Михавко, Огарков (Дрозд, 87) - Ващенко (Обинайя, 87) - Сынчук, Гаджиев, Цуканов, Маткевич (Шевченко, 87) - Богданов (Тутеров, 73).

Предупреждения: МакКаллион, Трикетт, МакКлур.

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