Сборная Украины U-19 сыграла безголевую ничью с командой Норвегии
В четверг, 18 июля сборная Украина u-19 встречалась со сверстниками из Норвегии в рамках Евро-2024.
Уже на первых минутах Крапивцову пришлось вступить в игру и спасти команду от практически верного гола. Затем снова норвежцы могли отличиться на 27-й минуте, но мяч попал в штангу.
На перерыв команды ушли без забитых голов. Во второй половине матча нашей команде удалось выровнять игру, но создать что-то опасное не выходило, как, впрочем, и у соперника.
Ближе к концу матча нашей команде удалось создать ряд неплохих моментов, но голов зрители так и не увидели. Вторая подряд безголовая ничья для сборной Украины.
Статистика матча Норвегия - Украина 2-го тура Евро-2024 (U-19)
Норвегия - Украина 0:0
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 16 - 12
Удары в створ: 3 - 2
Фолы: 23 - 16
Атаки: 132 - 94
Норвегия U-19: Берсгейм - Андресен, Гольтен, Гарам (Рестен, 79), Лофтеснес-Бьюне - Гелланн, Эустбе (Банг-Киттильсен, 68), Гранос, Гернес (Браут, 68), Килен - Фарос (Гонстад, 68).
Украина U-19: Крапивцов - Огарков (Ермачков, 21), Михавко, Мельниченко, Гусев - Ващенко, Маткевич, Кревсун, Гаджиев, Тутеров (Шевченко, 62) - Пономаренко (Богданов, 62).
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