Давид Сильва объявил о завершении карьеры

Игрок Реал Сосьедада Давид Сильва принял решение завершить футбольную карьеру.

Во вреям предсезонных сборов 37-летний испанец получил травму крестообразных связок, что и стало главной причиной для такого решения.

Контракт с клубом, который рассчитан до 2024 года, будет расторгнут. Экс-футболист попрощался с футболом в трогательном видео, которое опубликовал в своем Твиттере.

Ранее Сильва в течение 10 лет играл за Манчестер Сити. С "горожанами" четырежды становился чемпионом Англии, дважды выиграл Кубок страны, трижды – Суперкубок, а также пять раз становился обладателем Кубка лиги.

В составе Валенсии и Реал Сосьедада он по разу выиграл Кубок Испании В сборной Испании хавбек провел 125 матчей, отличившись 35 голами.

Ранее, напомним, Джордан Хендерсон присоединился к саудовскому клубу.

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