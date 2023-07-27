Давид Сильва объявил о завершении карьеры
Игрок Реал Сосьедада Давид Сильва принял решение завершить футбольную карьеру.
Во вреям предсезонных сборов 37-летний испанец получил травму крестообразных связок, что и стало главной причиной для такого решения.
Контракт с клубом, который рассчитан до 2024 года, будет расторгнут. Экс-футболист попрощался с футболом в трогательном видео, которое опубликовал в своем Твиттере.
Muchas gracias…fútbol pic.twitter.com/HoB6TPojAd— David Silva (@21LVA) July 27, 2023
Ранее Сильва в течение 10 лет играл за Манчестер Сити. С "горожанами" четырежды становился чемпионом Англии, дважды выиграл Кубок страны, трижды – Суперкубок, а также пять раз становился обладателем Кубка лиги.
В составе Валенсии и Реал Сосьедада он по разу выиграл Кубок Испании В сборной Испании хавбек провел 125 матчей, отличившись 35 голами.
Ранее, напомним, Джордан Хендерсон присоединился к саудовскому клубу.
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