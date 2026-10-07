Легенда Манчестер Сити возобновил карьеру в 40 лет

Бывший полузащитник сборной Испании Давид Сильва возобновил профессиональную карьеру.

Напомним, что хавбек завершил карьеру в 37 лет, его последним клубом был Сосьедад.

Теперь же Сильва будет выступать за гонгконгский Шатин.

Уже в середине октября испанец должен будет прибыть в новый клуб, а затем его постепенно подключат к тренировкам.

Стоит отметить, что у Сильвы краткосрочный контракт. Шатин даст ему один матч, а уже по его итогам будет принять решение о дальнейшем будущем.

Ранее также сообщалось, что Дани Карвахаль не сумел найти себе новый клуб.

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