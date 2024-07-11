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Гераскевич: россия убила мою одноклассницу

Девушка погибла в результате обстрела Киева.
Сегодня, 18:27
Владислав Гераскевич / instagram.com/heraskevychvladyslav
Владислав Гераскевич / instagram.com/heraskevychvladyslav

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил, что его одноклассница погибла от российской ракеты во время массированного обстрела Киева 8 июля.

Спортсмен сделал пост в Facebook, в котором поделился историей со своей жизни.

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"россия убила мою одноклассницу. 25-летняя Елизавета Вербовецкая, человек, с которым мы сидели за одной партой в школьные годы, погибла от российской ракеты в клинике Адонис во время массированного обстрела Киева 8 июля. В момент удара она находилась в коридоре приемного помещения на 4 этаже.

Нет слов, чтобы описать боль от потери такой яркой девушки, как Елизавета. Все хорошие воспоминания со школьных лет теперь всегда будут покрыты болью несправедливой потери.

Еще одна молодая жизнь. Еще одна разрушенная судьба. Я ненавижу россию. Соболезнование семье и всем близким. Покойся с миром…", - написал Гераскевич.

Напомним, в понедельник, 8 июля, утром россия обстреляла сразу несколько украинский городов, выпустив более 40 ракет. Погибли и пострадали люди, а также разрушено множество зданий.

Ранее Поворознюк показал последствия попадания руснявой ракеты в поле с пшеницей.

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