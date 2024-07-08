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Магучих - о ракетной атаке: Ни один рекорд не доставит радости, пока россия ежедневно атакует мою страну

Украинская спортсменка не сдержала эмоций после сегодняшних событий.
Сегодня, 16:16
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих отреагировала на массовый обстрел со стороны россии.

"Ни один рекорд не доставит радости, пока россия ежедневно атакует мою страну, убивает наших солдат и уносит жизни детей и их родителей.

российские террористы снова нанесли массированный ракетный удар по Украине. Разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет разных типов".

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"Пострадали жилые дома, инфраструктура, детская лечебница.

В Кривом Роге сообщается о 10 погибших и 31 раненом. В Киеве пока 11 пострадавших", - написала Магучих в соцсетях.

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Напомним, в рамках этапа Бриллиантовой Лиги в Париже украинка Ярослава Магучих установила мировой рекорд по прыжкам в высоту.

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