Магучих - о ракетной атаке: Ни один рекорд не доставит радости, пока россия ежедневно атакует мою страну

Украинская спортсменка не сдержала эмоций после сегодняшних событий.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих отреагировала на массовый обстрел со стороны россии.

"Ни один рекорд не доставит радости, пока россия ежедневно атакует мою страну, убивает наших солдат и уносит жизни детей и их родителей.

российские террористы снова нанесли массированный ракетный удар по Украине. Разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет разных типов".

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"Пострадали жилые дома, инфраструктура, детская лечебница.

В Кривом Роге сообщается о 10 погибших и 31 раненом. В Киеве пока 11 пострадавших", - написала Магучих в соцсетях.

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Напомним, в рамках этапа Бриллиантовой Лиги в Париже украинка Ярослава Магучих установила мировой рекорд по прыжкам в высоту.

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