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Сгорело более 100 гектар: Поворознюк показал последствия попадания руснявой ракеты в поле с пшеницей

Глава украинского футбольного клуба поделился своей историей.
Сегодня, 22:50
Александр Поворознюк / facebook
Александр Поворознюк / facebook

Президент ФК Ингулец Александр Поворознюк показал в соцсетях последствия падения российской ракеты на поле с пшеницей.

Функционер показал кадры первых минут после попадания снаряда, а также видео после тушения самого пожара.

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Как заявил сам Поворознюк, сгорело более 100 гектар пшеницы.

Напомним, в понедельник, 8 июля, утром россия обстреляла сразу несколько украинский городов, выпустив более 40 ракет. Погибли и пострадали люди, а также разрушено множество зданий.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Поворознюк

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