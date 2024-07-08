Сгорело более 100 гектар: Поворознюк показал последствия попадания руснявой ракеты в поле с пшеницей
Глава украинского футбольного клуба поделился своей историей.
Президент ФК Ингулец Александр Поворознюк показал в соцсетях последствия падения российской ракеты на поле с пшеницей.
Функционер показал кадры первых минут после попадания снаряда, а также видео после тушения самого пожара.
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Как заявил сам Поворознюк, сгорело более 100 гектар пшеницы.
Напомним, в понедельник, 8 июля, утром россия обстреляла сразу несколько украинский городов, выпустив более 40 ракет. Погибли и пострадали люди, а также разрушено множество зданий.
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