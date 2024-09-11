"Кто дал заднюю?" Поворознюк объяснил свое решение не снимать Ингулец с УПЛ

УПЛ и Ингулец нашли общий язык о существовании команды Александра Поворознюка и ее выступлений в украинской Премьер-лиге - вероятно, все матчи первого круга Ингулец сыграет на выезде.

Одиозный президент кировоградской команды в присущем себе стиле пообщался с Игорем Бурбасом по поводу будущего своей команды:

"Как это я дал заднюю? Дали мне добро провести все матчи на выезде в первом круге, а во втором – все дома. Такой вариант. Считаю, что это компромисс. Мне сделали такое предложение, я его принял. Какие проблемы со стадионом? Почему? я должен отчитываться...".

Проблемы бюрократические. Когда мы начинали строить, кто думал три года назад о бомбоубежищах. Там много небольших моментов, которые нужно доработать. Первый круг играем на выезде", - заявил Поворознюк.

Напомним, следующий матч в УПЛ Ингулец должен провести против Черноморца. Игра запланирована на 14 сентября.

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