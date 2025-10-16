iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Реал готов активировать клаусулу звезды ПСЖ

Королевский клуб нашел усиление средней линии.
Сегодня, 20:27       Автор: Антон Федорцив
Витинья / Getty Images
Витинья / Getty Images

Полузащитник французского Пари Сен-Жермен Витинья может сменить прописку. Мадридский Реал настроен активировать опцию выкупа португальца, сообщает Defensa Central.

Клаусула хавбека составляет 90 млн евро. "Сливочные" считают такой ценник на Витинью справедливым. Кроме того, президент мадридцев Флорентино Перес в восторге от возможности не вести переговоры с ПСЖ.

В нынешнем сезоне Витинья сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 гол и 4 ассиста. В голосовании за Золотой мяч-2025 он занял третье место. Контракт португальца с ПСЖ действует до лета 2029 года.

Тем временем нападающий Реала Эндрик получил вариант перехода в чемпионат Франции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Реал Мадрид Витинья

