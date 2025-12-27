Реал готов приобрести хавбека ПСЖ, если Винисиус уйдёт

В случае ухода Винисиуса мадридский Реал нашел кого приобрести вместо него.

Так как бразильский вингер Винисиус не спешит продлевать контракт с клубом, "сливочные" нашли игрока которого куплять для усиления состава.

Мадридский клуб попытается подписать хавбека ПСЖ Витинью. Отмечается, что для покупки португальского полузащитника Реалу придется заплатить более 100 млн евро, котрые они надеяться выручить с продажа бразильца.

В этом сезоне 25-летний Витинью сыграл 23 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал восемь ассистов.

Тем временем Манчестер Юнайтед интересуется игроком Реала.

