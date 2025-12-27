В мире фантазий. Манчестер Юнайтед хочет купить звезду Реала
Надеяться подписать английского хавбека на фоне его проблем с тренером.
Манчестер Юнайтед намерен подписать полузащитника мадридского Реала Джуда Беллингема.
По данным OK Diario, несмотря на то, что хавбек в составе Реала считается недоступным для трансфера, МЮ всё равно попытается подписать Джуда.
Отмечается, что "красные дьяволы" готовы заплатить 200 млн евро за 22-летнего полузащитника и предложить ему контракт на 6 лет с зарплатой 15 млн евро в год после уплаты налогов.
Ранее у игрока были разногласия с тренером Реала Хаби Алонсо, однако сейчас всё разрешилось и отношения хорошие.
