В мире фантазий. Манчестер Юнайтед хочет купить звезду Реала

Надеяться подписать английского хавбека на фоне его проблем с тренером.

Манчестер Юнайтед намерен подписать полузащитника мадридского Реала Джуда Беллингема.

По данным OK Diario, несмотря на то, что хавбек в составе Реала считается недоступным для трансфера, МЮ всё равно попытается подписать Джуда.

Отмечается, что "красные дьяволы" готовы заплатить 200 млн евро за 22-летнего полузащитника и предложить ему контракт на 6 лет с зарплатой 15 млн евро в год после уплаты налогов.

Ранее у игрока были разногласия с тренером Реала Хаби Алонсо, однако сейчас всё разрешилось и отношения хорошие.

Нападающий клуба-соперника Реала в Ла Лиге прокомментировал слухи о возможном снижении зарплаты в рамках нового контракта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!