Тренер Ювентуса договорился с игроком Кристал Пэлас о переходе в Серию А

Главный тренер Ювентуса Лучано Спаллетти договорился о трансфере форварда из Кристал Пэлас, сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио.

Жан-Филипп Матета перейдёт в Ювентус на правах аренды. Отмечается, что за игрока туринский клуб заплатит 2 миллиона евро.

Также в контракте есть пункт о выкупе игрока за 28 миллионов евро, который станет обязательным в случае выхода "старой синьоры" в еврокубковые турниры.

В этом сезоне Матета забил 8 голов в 22 матчах АПЛ.

Тем временем Манчестер Юнайтед хочет подписать ключевого игрока Ювентуса.

