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Футбол

Экс-первая ракетка Украины стал амбассадором клуба УПЛ

Сергей Стаховский присоединился к Харькову.
Сегодня, 13:01       Автор: Андрей Безуглый
Сергей Стаховский / ФК Харьков
Сергей Стаховский / ФК Харьков

Харьков объявил о подписании партнерства с бывшей первой ракеткой Украины Сергеем Стаховским.

Напомним, накануне клуб провел ребрендинг и сразу представил Элину Свитолину в качестве амбассадора.

Теперь к ней присоединился и Сергей Стаховский.

В клубе свое решение объяснили связью теннисиста с Харьковом во время его спортивной карьеры.

Харьков объединяет вокруг себя лучших! Рады сообщить, что бывшая первая ракетка Украины, обладатель четырёх титулов ATP и легенда украинского тенниса Сергей Стаховский присоединяется к "багряно-золотой" семье Харькова .

Сергей проживал в Харькове во время своей спортивной карьеры, поэтому новый этап развития клуба для него особенно близок.

Ранее также сообщалось, что умер бывший игрок Ворсклы и Волыни.

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