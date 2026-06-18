Экс-первая ракетка Украины стал амбассадором клуба УПЛ
Сергей Стаховский присоединился к Харькову.
Харьков объявил о подписании партнерства с бывшей первой ракеткой Украины Сергеем Стаховским.
Напомним, накануне клуб провел ребрендинг и сразу представил Элину Свитолину в качестве амбассадора.
Теперь к ней присоединился и Сергей Стаховский.
В клубе свое решение объяснили связью теннисиста с Харьковом во время его спортивной карьеры.
Харьков объединяет вокруг себя лучших! Рады сообщить, что бывшая первая ракетка Украины, обладатель четырёх титулов ATP и легенда украинского тенниса Сергей Стаховский присоединяется к "багряно-золотой" семье Харькова .
Сергей проживал в Харькове во время своей спортивной карьеры, поэтому новый этап развития клуба для него особенно близок.
Ранее также сообщалось, что умер бывший игрок Ворсклы и Волыни.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!