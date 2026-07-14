Барселона может снова играть на Олимпийском стадионе

Барселона может снова вернуться на Олимпийский стадион в начале сезона‑2027/28. Как сообщает Sport.es, это связано с очередным этапом модернизации родной арены.

Добавим, что летом 2027 года планируется начать установку крыши на Камп Ноу. Строительные работы запланированы на июнь и займут около четырёх с половиной месяцев.

Также, помимо установки кровли, проект предусматривает выполнение ряда других технических улучшений стадиона.

Отмечается, что если Ла Лига одобрит просьбу, Барселона намеревается проводить на Олимпийском стадионе не только матчи испанского чемпионата, но и домашние встречи Лиги чемпионов.

К слову, Ливерпуль нашёл способ сэкономить несколько миллионов на компенсации Слоту.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!