Атлетико ворвался в топ-4, обыграв Бетис

"Матрацники" оформили результат еще в первом тайме.
Сегодня, 00:00       Автор: Андрей Безуглый
Бетис - Атлетико / Getty Images
В понедельник, 27 октября, Бетис принимал дома Атлетико в рамках 10-го тура Ла Лиги.

Подопечные Симеоне легко открыли счет уже на третьей минуте матча. Джулиано Симеоне в одно касание отправил мяч в сетку ворот с линии штрафной.

После этого последовал довольно равный тайм. Команды активно обменивались моментами, пока гости не отправил еще один мяч точно в раздевалку. Результативное действие на свой счет записал Алекс Баэна.

Во втором тайме Атлетико просто сел в оборону и смотрел на попытки соперника забить гол. Бетис атаковал агрессивно, и пару раз "матрацников" спасла удача, которая в итоге и осталась на их стороне.

Статистика матча Бетис - Атлетико 10-го тура чемпионата Испании

Бетис - Атлетико 0:2
Голы: Симеоне, 3, Баэна, 45+1

Ожидаемые голы (xG): 1.11 - 0.64
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 17 - 9
Удары в створ: 5 - 4
Угловые: 2 - 5
Фолы: 9 - 18

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Реал Бетис

