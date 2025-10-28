Атлетико ворвался в топ-4, обыграв Бетис

В понедельник, 27 октября, Бетис принимал дома Атлетико в рамках 10-го тура Ла Лиги.

Подопечные Симеоне легко открыли счет уже на третьей минуте матча. Джулиано Симеоне в одно касание отправил мяч в сетку ворот с линии штрафной.

После этого последовал довольно равный тайм. Команды активно обменивались моментами, пока гости не отправил еще один мяч точно в раздевалку. Результативное действие на свой счет записал Алекс Баэна.

Во втором тайме Атлетико просто сел в оборону и смотрел на попытки соперника забить гол. Бетис атаковал агрессивно, и пару раз "матрацников" спасла удача, которая в итоге и осталась на их стороне.

Статистика матча Бетис - Атлетико 10-го тура чемпионата Испании

Бетис - Атлетико 0:2

Голы: Симеоне, 3, Баэна, 45+1

Ожидаемые голы (xG): 1.11 - 0.64

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 17 - 9

Удары в створ: 5 - 4

Угловые: 2 - 5

Фолы: 9 - 18

