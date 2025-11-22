Топ-команды Европы охотятся за звездой Шахтера

Журналист Руди Галетти сообщает,, что за вингером Шахтера следят Рома, Торино и Атлетико Мадрид.

По имеющейся информации, скауты европейских клубов собирают информацию об Эгиналду перед тем, как сделать запрос о трансфере.

Отмечается, что наибольший интерес проявляют клубы из чемпионата Италии, однако они могут рассмотреть вариант подписания игрока летом.

Контракт левого вингера донецкого Шахтера рассчитан до лета 2028 года. В нынешнем сезоне Эгиналду отыграл 10 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

