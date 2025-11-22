iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Топ-команды Европы охотятся за звездой Шахтера

Эгиналду на расхват.
Вчера, 07:38       Автор: Валентина Чорноштан
Эгиналду / Getty Images
Эгиналду / Getty Images

Журналист Руди Галетти сообщает,, что за вингером Шахтера следят Рома, Торино и Атлетико Мадрид.

По имеющейся информации, скауты европейских клубов собирают информацию об Эгиналду перед тем, как сделать запрос о трансфере.

Отмечается, что наибольший интерес проявляют клубы из чемпионата Италии, однако они могут рассмотреть вариант подписания игрока летом.

Контракт левого вингера донецкого Шахтера рассчитан до лета 2028 года. В нынешнем сезоне Эгиналду отыграл 10 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, в субботу, 22 ноября, Шахтер сыграет против Оболони. Какие ещё матчи пройдут - можно будет узнать здесь.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома шахтер торино атлетико мадрид Эгиналдо

Статьи по теме

Шахтер разгромил Оболонь с голами защитников Шахтер разгромил Оболонь с голами защитников
Легенда Шахтера официально завершил карьеру Легенда Шахтера официально завершил карьеру
Турецкий клуб предпримет новую попытку подписать хавбека Шахтера Турецкий клуб предпримет новую попытку подписать хавбека Шахтера
Довбик определился с клубом на вторую половину сезона Довбик определился с клубом на вторую половину сезона

Видео

Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем
Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Забарного ждёт дуэль с Гавром, а Ньюкасл проверит силы в матче с Ман Сити
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:54
Украина23:54
Календарь Шахтера: "горняки" оформили разгром Оболони
Европа23:40
Наполи уверенно переиграл Аталанту
Украина23:12
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели третье поражение подряд в УПЛ
НБА22:56
Харден впервые в сезоне набрал 50+ очков
Снукер22:22
Бойко одолел первый раунд квалификации UK Championship
Украина21:44
УПЛ: Шахтер уничтожил Оболонь, Колос одолел Динамо, Металлист 1925 победил Карпаты
Европа21:30
Ньюкасл одолел Манчестер Сити
Формула 120:57
Ферстаппен потеряет большинство инженеров перед новым сезоном
НБА20:28
Легенда НБА завершит карьеру
Украина19:55
Шахтер разгромил Оболонь с голами защитников
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK