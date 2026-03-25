Ламело Болл обогнал Карри приблизился к рекорду Кембы Уокера

Сумел превзойти легенду Шарлотт по трёхочковым.
Сегодня, 13:52       Автор: Валентина Чорноштан
Ламело Болл / Getty Images

Ламело Болл в игре против Сакраменто отличился 20 очками, шестью попаданиями из дуги и восемью передачами за 23 минуты.

Такой показатель вывел игрока Шарлотт на второе место в списке лидеров клуба по количеству реализованных 3-очковых за всю историю, у 24-летнего защитника 930 попаданий, и он превзошёл Делла Карри (929).

На первом месте по этой статистике находится Кемба Уокер, у которого 1 283 попадания.

Добавим, что в этом сезоне Болл в среднем набирает 19,7 очка, 7,1 передачи и 4,8 подбора.

А вот звезда Лейкерс накануне впервые с 2010 года ушёл на перерыв без набранных очков.

Шульга набрал первые очки в НБА
