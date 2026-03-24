Звезда Лейкерс впервые с 2010 года ушёл на перерыв без очков

В ночь на 24 марта Лейкерс сыграл против Детройта. Для калифорнийской команды этот матч закончился поражением, а главный лидер Лос-Анджелеса смог повторить показатель, который ранее демонстрировал только в 2010 году.

У Леброна Джеймса было 0 из 5 с игры при 6 передачах после 24 минут, а по итогам 48 минут на его счету 12 очков, 9 подборов и 10 передач в матче против Пистонс.

Добавим, что для форварда такая результативность стала третьей за карьеру — он впервые с 2010 года не набрал ни одного очка в первой половине встречи.

"Для того чтобы мы могли выигрывать матчи, я принял на себя такую роль, и именно так сложилась сегодняшняя игра", — объяснил свою игру 41-летний баскетболист для Comics RobenEs.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!