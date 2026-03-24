Тренер Голден Стейт назвал условия, после которых Карри выйдет на площадку

Стив Керр подтвердил что шанс защитника выйти в плей-ин остаётся.
Сегодня, 12:03       Автор: Валентина Чорноштан
Стефен Карри / Getty Images
Стефен Карри / Getty Images

Стало известно, проведет ли Стефен Карри время на скамейке запасных без гарантированного места в плей-офф.

Как заявил тренер Уорриорз Стив Керр, если Карри успеет восстановиться после травмы колена, он сыграет в плей-ин.

На данный момент защитник продолжает восстанавливаться, и по решению медицинского персонала пропускает тренировки вместе с командой.

Следующая игра Голден Стейт пройдет 26 марта, а предстоящие семь матчей они проведут дома.

Тем временем украинский  баскетболист, выступающий за Бостон Селтикс, набрал свои первые очки в НБА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Стефен Карри Голден Стейт Уорриорз

Шульга набрал первые очки в НБА
Шульга набрал первые очки в НБА

