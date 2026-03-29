iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Французский центровой лидирует в гонке за MVP сезона-25/26

Вембаньяма может стать самым молодым, кто получит награду "Самый ценный игрок" в истории НБА.
Сегодня, 10:56       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Вембаньяма / Getty Images

Центровой Сан-Антонио Виктор Вембаньяма может обновить рекорд Деррика Роуза и стать самым молодым MVP в истории франшизы. Об этом сообщает BasketNews.

Французский баскетболист является одним из фаворитов в борьбе за награду "Cамого ценного игрока" в текущем сезоне.

На данный момент, по данным официального сайта лиги, центровой Сперс возглавляет гонку за эту награду. До него лидерами по этой награде были Никола Йокич и Шэй Гилджес-Александер.

Напомним, что сейчас самым молодым обладателем этой награды является Деррик Роуз. Он получил её в 2011 году, когда ему было 22 года и 191 день. Если Виктор сумеет её завоевать, ему будет 22 года, 3 месяца и 8 дней к завершению текущей регулярки, тем самым на 92 дня меньше, чем у Роуза.

К слову, Михайлюк вернулся после травмы и блеснул на площадке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сан-Антонио Сперс Виктор Вембаньяма

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK