Михайлюк вернулся после паузы и блеснул на площадке

9 минут, 14 очков, впечатляющее возвращение Святослава.
Сегодня, 09:31       Автор: Валентина Чорноштан
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

Святослав Михайлюк вернулся на площадку впервые с 3 марта.

Украинский свингмен против Финикса набрал 14 очков (1/2 двухочковых, 4/5 трехочковых), сделал 2 подбора, 1 передачу и 1 перехват за 9 минут игры.

Однако Джаз не смог обыграть Санз, и матч закончился со счетом 109:134.

Добавим, что за сезон Святослав набирает в среднем 9,2 очка, 2,4 подбора и 1,9 передачи за матч.

К слову, главный  тренер Голден Стейт высказался о сроках возвращения Карри.

Статьи по теме

Михайлюк показал солидную результативность в игре против Денвера Михайлюк показал солидную результативность в игре против Денвера
Михайлюк набрал 14 очков за 15 минут против Пеликанс Михайлюк набрал 14 очков за 15 минут против Пеликанс
НБА: Юта с Михайлюком уступила Хьюстону, Сан-Антонио одолел Детройт, Сакраменто прервал серию поражений НБА: Юта с Михайлюком уступила Хьюстону, Сан-Антонио одолел Детройт, Сакраменто прервал серию поражений
Михайлюк стал одним из лучших в матче против Блэйзерс Михайлюк стал одним из лучших в матче против Блэйзерс

Видео

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Швеции в отборе ЧМ-2026 и сыграют товарищеский матч с Албанией
просмотров
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Футбол сегодня: матчи первой и второй лиги Украины
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров
УПЛ: определена дата доигровки матча 15-го тура Металлист 1925 - Верес
просмотров

Последние новости

Европа10:34
Барселона готова предложить своему 37-летнему форварду однолетний контракт
Формула 110:06
Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл гонку, за ним пилоты Макларена и Феррари
НБА09:31
Михайлюк вернулся после паузы и блеснул на площадке
НХЛ09:15
НХЛ: Юта забросила 6 шайб Лос-Анджелесу, Питтсбург уступил Далласу
НБА08:43
НБА: Детройт разгромил Миннесоту, Милуоки проиграл Сан-Антонио
Бокс08:26
Джейк Пол замахнулся на бой с гегемоном супертяжёлого дивизиона
Европа07:56
Англия лишилась восьми футболистов после товарищеского матча
Бокс07:30
Мозес Итаума досрочно победил Франклина
Европа07:08
Футбол сегодня: матчи первой и второй лиги Украины
Вчера, 23:58
Бокс23:58
Кроуфорд ответил, может ли вернуться в ринг
