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Хоккей

Капитан Каролины установил необычное достижения в финале НХЛ

Сделал то, чего не делал ни один игрок в истории финалов.
Сегодня, 11:01       Автор: Валентина Чорноштан
Джордан Стаал / Getty Images
Джордан Стаал / Getty Images

В четвёртой игре Каролины против Вегаса их капитан сделал дубль, чем помог команде победить Голден Найтс.

Добавим, что Джордан Стаал забил в каждом из 4 матчей финала Кубка Стэнли.

Как сообщает RFI, 37-летний канадец стал первым игроком, который забил пять голов в первых четырёх играх со времён легенды Питтсбурга Марио Лемье в 1992 году.

Напомним, что на счету Стаала стало 11 (7+4) очков в 16 играх в текущем плей-офф НХЛ.

Тем временем вратарь Вегаса установил уникальный антирекорд финалов Кубка Стэнли.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стаал Каролина Харрикейнз

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