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Футбол

Гвардиола назвал причину поражения от Реала и вылета из Лиги чемпионов

Испанец назвал задачу Манчестер Сити на сезон.
Сегодня, 07:20
Хосеп Гвардиола / Getty Images
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити хосеп Гвардиола отреагировал на поражения команды в матче 1/16 финала Лиги чемпионов против Реал Мадрид (1:3).

Специалист рассказал, что его игроки не были готовы физически.

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"Мы не смогли справиться с их физической подготовкой и ритмом, поэтому у нас были проблемы в работе с мячом. Мы пропустили в первой же атаке, плохо защищались, поэтому нам было сложно. 

Примете это, победила лучшая команда, поздравляем Реал Мадрид и теперь мы сосредоточимся на АПЛ", - приводит слова тренера BBC.

Манчестер Сити вылетел по итогам двух матчей (3:6) из розыгрыша Лиги чемпионов.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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